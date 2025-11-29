Torino Film Festival, è già tempo di 2026: Marilyn Monroe protagonista del prossimo anno

Si sta chiudendo il sipario sull’ultima edizione del Torino Film Festival e il rinnovato direttore artistico, Giulio Base, ha lanciato la prima novità per il 2026: "Nel 100esimo anniversario dalla nascita, omaggeremo una donna: Marilyn Monroe. Donna diventata icona, un mito che ha oltrepassato la settima arte”.

Marilyn Monroe è l'immagine guida

L'immagine scelta come guida della 44^ edizione è stata scattata dal fotografo George Barris a Santa Monica nel 1962, all’interno di un servizio conosciuto come “The Last Photos”. Nel 1997 il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha comprato all’asta a Los Angeles tre stampe fotografiche con i ritratti realizzati sulla spiaggia che riportano la firma del fotografo e che sono esposte alla Mole Antonelliana in un corner dedicato alla diva Marilyn, insieme ad altre foto, oggetti personali e gioielli. “L’immagine scelta per il 44° Torino Film Festival proviene dal suo ultimo servizio fotografico, realizzato pochi giorni prima della scomparsa: uno scatto che custodisce bellezza e fragilità, con quel lieve senso di nostalgia del futuro, come se sapesse di essere destinata a vivere nell’eternità più che nel presente”, ha aggiunto Base.

Oggi intanto si svolgerà la cerimonia di chiusura alle 17.30 e la proiezione del film Nuremberg.

"Dati positivi"

“I dati ufficiali saranno emanati tra qualche giorno, ma posso anticipare che sono estremamente positivi. Concludiamo l'edizione con lo sguardo di chi non ha bisogno di proclamare il successo, ma di chi l’ha visto riflesso negli occhi del pubblico. Tutto questo ha parlato più forte di noi. Sento naturale volgere lo sguardo verso ciò che ci attende, nel 2026.

