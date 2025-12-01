Il museo del Grande Torino si prepara ad un doppio evento per il 3 dicembre

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata il prossimo 3 dicembre, ricorrenza dei 119 anni della nascita del club, festeggerà la gloriosa e storica squadra e nell’occasione ci sarà anche la Hall Of Fame 2025.

La serata inizierà al Museo del Toro alle ore 18 con la Hall Of Fame Granata e con orgoglio si comunica che gli indotti di questa edizione sono Beppe Dossena, che dal vivaio del Torino ha fatto decollare la sua carriera tornando poi in granata dal 1981 al 1987 e divenendo Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, Renato Zaccarelli, è il terzo calciatore granata per presenze in Serie A e ha contribuito a vincere lo scudetto del 1976, e Goffredo Pederzoli, storico dirigente dei tempi di Pianelli.

Nella circostanza ci sarà anche l’inaugurazione della mostra “Con la maglia numero dieci” dedicata a Giuseppe Dossena, che resterà visibile fino a domenica 22 febbraio 2026, visitabile nei consueti orari del Museo.

Durante la serata Emiliano Nanni di Figurine Forever presenterà nuove figurine solidali.

A seguire, ore 20 circa, ci sarà una cena presso il ristorante Vertigo Blu in via Torino 154 a Collegno (TO), per prenotare mandare un messaggio su whatsapp al numero ‪+39 3519615877‬ e scrivere: CENA TRE DICEMBRE, il proprio COGNOME e specificare esattamente il numero di persone.