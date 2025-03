Vetri rotti e auto danneggiate: anche il centro di Moncalieri paga il conto

Auto in sosta sempre più nel mirino di vandali, incivili e malintenzionati a Moncalieri. Lasciare la propria vettura in sosta in determinate zone della città sta diventando un rischio per l'incolumità del mezzo.

Nuovi episodi anche in centro città

Dopo gli episodi avvenuti in via Ponchielli, a borgo San Pietro, nei pressi del Castello o lungo via Cavour, altri atti vandalici sono stati segnalati nel corso dell’ultima settimana. Si tratta di vetture che si trova vano regolarmente in sosta lungo l’asse di via Colombo, nel centro storico cittadino. E altre hanno avuto il medesimo destino nel tratto vicino a via Cavour, dove già era capitato un paio di settimane fa.

La speranza riposta nelle telecamere

Dopo la scoperta dei danni gli interessati hanno immediatamente sporto denuncia presso le forze dell’ordine. “Possibile che le tante tele camere disseminate per il territorio non siano ancora riuscite a dare un volto a questi teppisti” si chiedono in molti, auspicando una maggiore collaborazione interforze per riuscire ad intercettare questi 'professionisti del vandalismo". Con l'ipotesi che si tratti di qualche banda di giovani annoiati che resta quella più probabile.