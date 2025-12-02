Con il Social Hub Grugliasco regala nuova vita all'ex scuola media Gramsci

Vede la luce, al posto della ex scuola media Gramsci, il Social Hub, un progetto ambizioso, voluto dal Comune di Grugliasco e finanziato con fondi dell'unione Europea - Next Generation Eu. La struttura è stata inaugurata ieri, lunedì 1° dicembre, alla presenza del sindaco Emanuele Gaito e di Sonia Cambursano, consigliera della Città Metropolitana di Torino delegata allo Sviluppo Economico, di numerosi rappresentanti delle associazioni e di alcune classi della scuola primaria Ungaretti. Si tratta di un luogo aperto con spazi polivalenti dedicati allo sport e alle attività delle associazioni con l'obiettivo di favorire la socialità e l'utilizzo condiviso degli spazi pubblici.

La progettazione architettonica è stata affidata a Settanta7 Studio Associato e a Studio Ansaldi Ingegneri Associati. I lavori , tra progetto e variante, sono costati circa 3milioni di euro.

Le tecniche utilizzate per la costruzione combinano innovazione, sostenibilità e durevolezza e garantiscono elevate prestazioni dal punto di vista meccanico, acustico ed energetico, contenendo i costi di gestione. Gli spazi interni sono ben suddivisi e molto luminosi: la piastra polivalente, o campo da gioco, è pensata come centro dell'edificio e consente di praticare il basket e la pallavolo. Attorno alla palestra, si snodano gli spogliatoi, i servizi, un ufficio, una sala polivalente dove è anche possibile praticare attività come ginnastica posturale, yoga e danza e una infermeria. Gli spogliatoi sono suddivisi in due parti: quelli a servizio del complesso scolastico adiacente e quelli utilizzabili dalle associazioni che utilizzano la struttura. La specificità della struttura consente l'utilizzo da parte di un'amplissima fascia d'età: praticamente dagli 0 ai 99 anni.

L'area esterna è molto ampia e caratterizzata da molto verde, percorsi pedonali e una piastra polivalente ed è pensata per essere vissuta ogni giorno. Le associazioni che, tramite avviso pubblico, stanno usufruendo della struttura sono quasi una decina.

«Finalmente abbiamo dato vita al social hub, un progetto ambizioso che nelle intenzioni dell'Amministrazione è un nuovo punto di riferimento per la città – affermano il sindaco Emanuele Gaito e gli assessori ai Lavori Pubblici e allo Sport Dario Lorenzoni e Luciano Lopedote – L'intervento testimonia l'attenzione del progetto non solo all'estetica e alla funzionalità, ma anche al rispetto per l'ambiente e per le generazioni future grazie alle tecniche di costruzione e ai materiali utilizzati e, soprattutto, incarna l'idea da cui è scaturito di fornire alla comunità un nuovo luogo di incontro, socializzazione, sport e molto altro poiché negli spazi a disposizione delle associazioni e dei cittadini le attività possibili sono davvero molteplici».