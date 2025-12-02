No Tav, l'Unione Montana Valle Susa torna a manifestare l'8 dicembre

L’Unione Montana Valle Susa tornerà a manifestare insieme ai movimenti in occasione del ventennale dalla storica manifestazione dell’8 dicembre 2005. Tanti amministratori e amministratrici dell’Unione, uniti dalla visione di un territorio basata su modelli di sviluppo sostenibile, continuano a pensare che l’opera non sia una priorità.

«Le risorse destinate al progetto dovrebbero essere meglio investite a favore di una mobilità dolce e non impattante da un punto di vista della salute pubblica e dell’ambiente – ha dichiarato il Presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri – Per noi è importante tornare a manifestare a vent’anni dall’8 dicembre 2005 perché si tratta di un’iniziativa che, da sempre, mette insieme tutte le persone che sono contrarie alla Torino-Lione. Ancora oggi, e forse oggi più che mai, è per noi fondamentale aderire alla marcia popolare per ribadire la nostra volontà politica di tutelare la Valle di Susa sotto ogni punto di vista: dalla salute dei cittadini e delle cittadine alla salvaguardia ambientale, senza dimenticare che, dal nostro punto di vista, sarebbe importante utilizzare i fondi destinati a quest’opera per questioni ben più rilevanti».

Il corteo si riunirà alle ore 13 a Venaus e, da lì, sfilerà fino a San Giuliano.

