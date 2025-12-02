San Salvario Emporium torna in piazza con creatività, libri e giochi

Domenica 7 dicembre, dalle 11 alle 20, San Salvario si trasformerà in un grande market creativo dove artigiani, designer e maker potranno incontrare il pubblico e raccontare, attraverso le proprie creazioni, storie di talento, manualità e piccole magie quotidiane. Come in ogni edizione, Emporium non sarà solo un mercato, ma un vero e proprio festival diffuso che mescola arte, gioco, impegno sociale e cultura.

Passeggiata letteraria con “Libri Selvatici”

La giornata si aprirà con la passeggiata letteraria curata da Silvia Cannarsa. Un itinerario narrativo che unisce lettura e movimento: cinque tappe, un momento di confronto con le autrici e gli autori, e tratti di cammino dedicati al silenzio o alla conversazione. Un modo diverso per lasciarsi trasportare dalle storie e guardare la realtà da prospettive nuove.

Play Ethic: quando il gioco diventa esperienza sociale

Tra le proposte più significative ci sono le attività di Play Ethic, progetto di Altera Aps che indaga il valore educativo del gioco di ruolo e del Larp come strumenti di riflessione collettiva.

Nel pomeriggio prenderanno vita due esperienze: Exodus: un’avventura intensa e drammatica che fa vivere, in forma narrativa, il tema della fuga e della migrazione. E Marmosso: versione fantasy, pensata per bambinə dagli 8 ai 12 anni, che trasforma lo stesso tema in una fiaba avventurosa ambientata nell’isola immaginaria di Thalassia. Entrambe create da Andrea Carbone, le due proposte permettono di immergersi in storie capaci di stimolare empatia e consapevolezza.

Area Kids e la ludoteca itinerante

Per tutta la giornata sarà attiva l’area dedicata ai più piccoli, con la ludoteca itinerante “Giochi in Viaggio”. Una collezione di giochi costruiti in legno e materiali di recupero - rompicapo, enigmi, sfide e attività collaborative – che coinvolgono bambinə e adulti nella stessa, irresistibile curiosità.

Associazioni e realtà del territorio

San Salvario Emporium darà spazio anche a diverse realtà che operano nel sociale, dall’inclusione delle persone svantaggiate alla cooperazione internazionale. Tra queste: l’associazione Jarom Odv, impegnata nel sostegno alle popolazioni Adivasi e ai progetti di empowerment femminile in India, la cooperativa Esserci, pioniera dell’inserimento lavorativo e dell’approccio intersezionale; e sos Mediterranee, che da anni opera nel soccorso umanitario in mare.

Musica dal vivo con l’Area Busking

A fare da colonna sonora alla giornata ci saranno cantautorə e musicistə di strada: Ulla, cantautrice piemontese che intreccia musica ed emozioni, Simone Villa, promotore del “Villanesimo”, filosofia che invita a inseguire sogni e nuove avventure e Monk With Manners, progetto solista che fonde soul, psichedelia e cantautorato con un tocco vintage. Come da tradizione, ogni edizione di Emporium ha anche una sua identità visiva: questa volta l’illustrazione è firmata da Ilaria Cappelli.

L’evento si svolge con il patrocinio della Circoscrizione 8, all’interno del calendario dei mercati tematici circoscrizionali.