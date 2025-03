Fiocchi rossi e gialli sui ponti: la Circoscrizione 7 celebra la Giornata della Donna

Ogni fiocco, simbolo di speranza e cambiamento, richiama l'importanza della Giornata Internazionale della Donna, che non è solo un momento di festa, ma un'opportunità di riflessione e di impegno per la lotta contro le disuguaglianze.

L'iniziativa avrà luogo sul ponte di via Bologna, alle 11, con i saluti istituzionali. Aderiscono all'iniziativa: I.C. Regio Parco, I.C. Gozzi Olivetti, I.C. Marconi-Antonelli, I.C. Torino II, I.C. Altiero Spinelli e I.C. Gino Strada. Ad ogni scuola sarà assegnato un ponte.

L'incontro formativo

A precedere l’evento del 7 marzo, si terrà un incontro formativo rivolto agli studenti, durante il quale collaboratori della Circoscrizione, approfondiranno il significato della Giornata Internazionale della Donna, affrontando temi legati alla lotta per l’uguaglianza.

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Circoscrizione 7 di Torino si fa promotrice di un'iniziativa simbolica e potente: colorare di rosso 8 ponti del nostro territorio. 8 ponti come la data dell'8 marzo - dichiarano Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7, e Sara Razzetti, coordinatrice alle Pari Opportunità e Diritti Civili -. Questa non è solo una decorazione, ma un invito alla riflessione. Ogni fiocco rosso e giallo rappresenta una donna: una madre, una figlia, una lavoratrice, una combattente. Ogni fiocco rosso e giallo è un simbolo di speranza e di cambiamento. L'8 marzo non è solo una festa, ma una giornata di lotta. Una lotta per l'uguaglianza salariale, per la parità di opportunità, per il rispetto dei diritti. Una lotta contro la violenza di genere, contro gli stereotipi, contro ogni forma di discriminazione”.

“La Circoscrizione 7, attraverso questa iniziativa - dichiarano i coordinatori, Ferdinando D’Apice e Silvio Sabatino -, vuole ribadire il suo impegno a favore delle donne. Vogliamo costruire una comunità più inclusiva, dove ogni donna possa sentirsi libera di esprimere il proprio potenziale, di realizzare i propri sogni, di vivere una vita piena e dignitosa. Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a noi in questa celebrazione. Osserviamo insieme questi ponti rossi, simbolo di un futuro in cui l'uguaglianza non sia più un'utopia, ma una realtà”.