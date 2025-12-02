Venaria e Fondazione San Matteo insieme contro l'usura

Oggi, martedì 2 dicembre, è stata sottoscritta una convenzione tra la Città di Venaria Reale e la Fondazione San Matteo Torino – Insieme contro l’usura O.N.L.U.S. L’accordo consente l’attivazione di uno sportello di ascolto rivolto a persone e famiglie che vivono situazioni di sovraindebitamento o rischiano di cadere in fenomeni di usura, situazioni di evidente fragilità economiche e nuove vulnerabilità sociali.

Il sindaco Fabio Giulivi, ha dichiarato: «Questa collaborazione rappresenta un passo necessario per sostenere chi si trova in una situazione di difficoltà economica reale. Il fenomeno del sovraindebitamento colpisce in modo silenzioso molte famiglie e la creazione di uno sportello dedicato offre un luogo sicuro, dove chiedere aiuto e trovare un orientamento concreto. Ritengo fondamentale questo servizio come strumento di prevenzione e accompagnamento. Siamo convinti che un presidio di ascolto e consulenza possa davvero segnare la differenza tra il rischio di isolamento e la possibilità di ritrovare equilibrio e autonomia».

Lo sportello sarà operativo presso il Centro Lavoro di Piazza Cavour 4 e offrirà un servizio gratuito di ascolto, informazione, orientamento e supporto nella gestione delle pratiche.

Sarà accessibile esclusivamente su appuntamento, una volta al mese, di venerdì pomeriggio (a partire dal 12 dicembre 2025), per garantire un colloquio adeguato e una corretta preparazione della documentazione utile al primo incontro.

La richiesta di appuntamento potrà avvenire tramite due canali paralleli. Da un lato quello del Comune di Venaria Reale, rivolgendosi ai recapiti dell’Ufficio Lavoro, 011.4072438, e dell’Ufficio Politiche Sociali, 011.4072436 e 011.4072437, attivi nei seguenti orari: lunedì 14.00-16.00, martedì 10.00-12.00, mercoledì 10.00-12.00, giovedì 14.00-16.00. Dall’altro, sarà possibile contattare direttamente la Fondazione San Matteo Torino – Insieme contro l’usura O.N.L.U.S. attraverso il numero 011.8390820 oppure tramite email info@fondazionesanmatteo.it, dedicata alle richieste di informazioni e alle prenotazioni.

La convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2026, senza oneri economici per le parti, e potrà essere rinnovata con accordo scritto.