Pd e giunta bocciano il referendum per privatizzare Gtt. Viale sbotta: "Riunione di maggioranza di metà mandato"

Bus strapieni e scale mobili rotte

I motivi del no

Il trasporto pubblico locale poi, a differenza di altri settori come acqua ed energia, non ha vocazione a creare profitti e per mantenersi economicamente necessita di finanziamenti statali. A questo si aggiunge che Gtt non serve solo il capoluogo, ma anche diversi centri della prima cintura e del resto della provincia: un referendum fatto solo a Torino avrebbe poco senso.

"Non è un'equazione - ha aggiunto l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - che un'azienda al 51% privata diventi efficiente e puntuale. Vi invito a vedere cosa è successo a Firenze, dove il servizio è stato vinto da un'azienda privata" . "Il Pd - ha chiarito la consigliera Caterina Greco - è totalmente contrario a privatizzare Gtt: si tratta di una proposta come Pd. Viale deve spiegare perché dice una cosa opposta al nostro mandato elettorale".

Un pensiero condiviso anche dal capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, che ha detto: "Non penso che la proposta di Viale possa essere avvallata da questa maggioranza".

A salire sulle barricate in difesa dall'azienda anche il M5S: "La privatizzazione di GTT - ha chiarito la consigliera Valentina Sganga - non è in alcun modo la soluzione ai problemi del trasporto pubblico locale. Anziché svendere un bene comune, servono investimenti pubblici, una gestione più efficiente e un rafforzamento del servizio per garantire un trasporto accessibile e di qualità per tutti".