Ciriè: dopo l'infermiere aggredito al pronto soccorso, problemi e danneggiamenti al CSM

E' ancora allarme sicurezza nella sanità di Ciriè. La stessa persona che la scorsa notte aveva aggredito un infermiere in pronto soccorso, questa mattina si è recato presso il CSM DI Ciriè, aggredendo il personale verbalmente, minacciandolo di colpirlo con una sedia e in particolare di aspettare fuori una dottoressa presente.

Successivamente sono arrivate le forze dell'ordine, ma la situazione ha rischiato di degenerare. "Da alcune informazioni ricevute, lo stesso cittadino si era presentato già ieri pomeriggio presso il reparto SPDC di Ciriè seminando nuovamente scompiglio, mentre la scorsa settimana sempre presso il CSM, aveva danneggiato un videocitofono e allagato tutti i locali con un idrante presente sul luogo", denuncia il segretario territoriale di Nursind Torino Giuseppe Summa.

"A tutela dei lavoratori ma anche degli altri utenti, auspichiamo in un immediato intervento delle autorità e applicazione delle pene previste dalla norma. Ribadiamo inoltre, la necessità di avere protocolli tre le forze dell'ordine e l'azienda , così come prevede la legge", conclude Summa.