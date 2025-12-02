L'omaggio a Stefano Tempia da parte dell'Accademia Corale a lui dedicata

L’Accademia Corale Stefano Tempia chiude il 2025 con un concerto speciale dedicato al fondatore Stefano Tempia.
Giovedì 4 dicembre alle 21 verranno eseguite per la prima volta in epoca moderna alcune sue composizioni sacre e sinfoniche ritrovate e trascritte dal Fondo Tempia del Conservatorio di Torino: la Sinfonia n.1, il Magnificat e la Messa Breve “Alla Corte del Portogallo”.
Sul palco l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Stefano Tempia, diretti da Luigi Cociglio, con la partecipazione delle Nuove Voci Tempia: Francesca Idini (soprano), Elisa Barbero (mezzosoprano), Bekir Serbest (tenore), Andrea Goglio (basso). Un evento che celebra 150 anni di arte e tradizione musicale a Torino, riportando alla luce il linguaggio lirico e spirituale di Tempia, figura centrale della cultura musicale ottocentesca.
INFO: Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi”
Piazza Bodoni, Torino
Giovedì 4 dicembre ore 21
Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro (soci Tempia, under 30, enti convenzionati)
Info: www.stefanotempia.it