Torna il Biglietto Sospeso: ogni 10 euro raccolti un ingresso per la rassegna dei Concerti di Lingotto Musica

La grande musica non conosce confini, ma troppo spesso incontra barriere. Per abbattere queste distanze e trasformare la cultura in un veicolo di inclusione, Lingotto Musica e Sermig - Arsenale della Pace rinnovano anche quest'anno l'appuntamento con il Biglietto sospeso, la campagna natalizia che regala l'emozione di un concerto a chi non ha l’opportunità di viverla.



Fino all'11 gennaio 2026, sarà possibile sostenere il progetto con una libera donazione sulla piattaforma Rete del Dono: ogni 10 euro raccolti verrà emesso un ingresso per la rassegna dei Concerti del Lingotto. Sarà poi il Sermig, storica istituzione torinese impegnata nel sociale, a individuarne i beneficiari, grazie alla propria cinquantennale esperienza nel campo dell’accoglienza.



Inoltre, grazie alla presenza di Lingotto Musica sulla piattaforma ministeriale Art Bonus, chi aderisce all’iniziativa può beneficiare di un credito d’imposta del 65% sull’importo donato, allegando alla dichiarazione dei redditi la ricevuta emessa da Rete del Dono.



Per info: www.retedeldono.it