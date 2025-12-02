L'appello di Coldiretti Torino: "Cambiare il Piano regionale per la qualità dell’aria"

Il Piano stralcio regionale per la qualità dell’aria continua a prevedere obblighi per gli agricoltori che avranno come effetto un impoverimento del settore di produzione primaria del cibo con un effetto sulla qualità ambientale ancora tutto da dimostrare.

"In questi giorni - dichiara Bruno Mecca Cici, presidente di Coldiretti Torino e vicepresidente di Coldiretti Piemonte con delega alla zootecnia – abbiamo apprezzato l’impegno dimostrato da molti consiglieri regionali per modificare un Piano della qualità dell’aria nato in modo frettoloso e che penalizza fortemente un comparto strategico come la produzione di proteine animali. Ma restano obblighi specifici imposti alle nostre aziende agricole che non tengono conto del complesso di azioni che possono essere attuate per migliorare il contributo ambientale offerto dalla nostra agricoltura; così come non tengono conto delle continue novità in campo tecnologico, agronomico, gestionale e nel campo del benessere animale. Inoltre, non sono state individuate le risorse per sostenere quegli interventi strutturali resi obbligatori dal Piano; interventi che hanno costi proibitivi per gli allevamenti del Torinese tipicamente a gestione famigliare da parte di coltivatori diretti. Ribadiamo ancora una volta che se i nostri allevamenti dovessero chiudere non avremmo raggiunto nessun grande obiettivo: avremmo creato un enorme problema per la nostra economia e per la stessa salvaguardia ambientale e del territorio".

Ma Coldiretti Torino chiede alla Regione Piemonte anche una serie di interventi per un vero e proprio “pacchetto” per il futuro dell’agricoltura torinese.

Il settore agricolo, anche per effetto dei cambiamenti climatici, sta affrontando una delicata fase di cambiamento, in relazione alla quale, rispetto all’attuale situazione di immobilismo, si rende necessario: