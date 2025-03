Borgo Filadelfia piange Angela Pedone, volto noto del quartiere e con la passione per le majorettes

Un altro lutto ha colpito Borgo Filadelfia. Si sta spargendo in queste ore la notizia della morte di Angela Pedone, volto noto del quartiere, da sempre amata per il suo carattere solare e la sua espansività. Era originaria di Siderno, ma da anni viveva a Torino. Ha vissuto a lungo con i genitori in piazza Galimberti, mentre il papà Marcello ha avuto per tantissimi anni un negozio di parrucchiere in via Tunisi. Si era poi trasferita a Rivoli. Aveva 54 anni, lascia tre figli.



In particolare, tra le sue passioni c'era quella per le majorettes, tanto da essere considerata una colonna del gruppo "Le Sirenelle" per molti anni, fin dall'inizio della loro attività. Il gruppo è stato spesso protagonista di molte feste di via nella zona.



E adesso il cordoglio si sta raccogliendo anche sui canali social della zona. Tante le persone che si stringono alla famiglia manifestando il dolore e la vicinanza per la perdita. "La sua gioia di vivere e di sorridere nonostante tutto, sarà per sempre un grande esempio per tutti noi", dice una delle utenti del gruppo "Di Borgo Filadelfia e non solo".