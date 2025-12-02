Non solo ADM: Torino sta celebrando la due giorni di collaborazione "in orbita" con l'Irlanda [FOTO]

Torino consolida il proprio ruolo di capitale italiana dell’aerospazio e candidata a diventare uno dei principali poli dell’innovazione europea ospitando, tra ieri e oggi - giorno d'apertura degli Aerospace & Defene meetings -, gli Irish Tech Days.

L’evento riunisce istituzioni, imprese e centri di ricerca del Piemonte e della Repubblica d’Irlanda per esplorare nuove collaborazioni in ambito di Space Economy, settore in forte crescita e strategico per il futuro delle tecnologie avanzate.

La manifestazione nasce da un forte interesse dell’Irlanda rispetto alla creazione di nuove collaborazioni strategiche con il Piemonte, e punta a creare un ponte stabile per progetti di innovazione congiunti, scambi di competenze e nuove opportunità commerciali. Il ricco programma è stato ideato e creato con il supporto di/oppure coordinato da Nicola Farronato, imprenditore e ricercatore con una profonda esperienza nella collaborazione con l’ecosistema irlandese, in stretta collaborazione con Enterprise Ireland.

A livello locale, l’evento è sostenuto da un network che include CTE Next, OGR Tech, Space Industries, Takeoff Accelerator Turin (Plug & Play) e Università di Torino.

“Torino e il Piemonte, come hub dell’aerospazio, sono partner naturali dell’Irlanda nel far crescere la tecnologia europea - spiega il curatore, Nicola Farronato -. Gli Irish Tech Days vogliono consolidare un ponte di innovazione permanente tra i due ecosistemi, favorendo scambio di know-how, nuovi progetti e investimenti, in particolare nell’intersezione tra tecnologie spaziali e Intelligenza Artificiale. Torino non è solo la cornice dell’evento: è la piattaforma da cui costruire collaborazioni che guardano al futuro”.

“La collaborazione tra gli ecosistemi piemontesi e irlandesi, che ogni anno si rinnova su temi strategici per lo sviluppo del nostro territorio - aggiunge Marco Pironti, vicerettore per l’Innovazione dell’Università di Torino - conferma che la sfida dell’innovazione non si vince da soli ma soprattutto non si può vincere senza il confronto progettuale e proattivo tra contesti competitivi nazionali e internazionali tra i più avanzati e dinamici.



“E’ stato un onore accogliere l’Ambasciatrice Irlandese in Italia e la delegazione di Enterprise Ireland nella nostra sede di rappresentanza – ha detto Giuseppe Santangelo, CEO di Space Industries -.

Da un punto di vista dell’imprenditoria spaziale, l’Irlanda esprime realtà di assoluto interesse con cui creare sinergie strutturali. In particolare, in un momento storico in cui la Space Economy deve guardare sempre di più a prospettive commerciali, che è quello che stiamo facendo come Space Industries. Al fine di consolidare business spaziali, efficienti, sostenibili e scalabili”.

Un evento dedicato alla Space Economy, motore tecnologico del futuro

La novità dell’edizione 2025 è un focus esclusivo sulla Space Economy, un comparto che vive un’accelerazione senza precedenti: satelliti, miniaturizzazione delle tecnologie, AI applicata alle missioni spaziali, analisi dei dati da orbita bassa e servizi innovativi per l’osservazione della Terra sono alcuni dei trend di ricerca ed innovazione in cui l’ecosistema Piemonte eccelle. Un ambito in cui il Piemonte vanta una filiera industriale tra le più consolidate in Europa, mentre l’Irlanda si distingue per una forte propensione all’innovazione, all’export e alla collaborazione internazionale.

Il settore spaziale irlandese sta vivendo una crescita senza precedenti. Nel 2024 le aziende irlandesi hanno registrato il loro anno più proficuo, aggiudicandosi contratti ESA per 24 milioni di euro, più del doppio rispetto al 2023. Il numero di aziende irlandesi che collaborano con l’ESA continua a crescere, raggiungendo un totale di 116 imprese che hanno ottenuto contratti ESA dall’avvio della National Space Strategy for Enterprise alla fine del 2019. Questi progressi confermano l’ambizione dell’Irlanda di rafforzare la competitività europea attraverso tecnologie all’avanguardia e partnership strategiche, consolidando il suo ruolo di hub innovativo nell’ecosistema spaziale europeo.

Delegazione "Irish"

La delegazione irlandese in visita a Torino in occasione degli Irish Space Tech Days, accompagnata dall’Ambasciatrice d’Irlanda in Italia e dal Console Generale d’Irlanda, include 9 aziende tra le più interessanti e innovative nel settore “space tech” irlandese, presenti per conoscere e interagire con le imprese del territorio piemontese: OCE Technology, Skytek, Ubotica, Enovus Labs, Celtonn, Eblana Photonics, Plasmabound, Pilot Photonics, Réaltra.

“Il 2024 è stato un anno straordinario per l’industria spaziale irlandese, con una crescita significativa nei contratti ESA. La visita della delegazione di aziende irlandesi in Piemonte – territorio con una tradizione d’eccellenza nell’aerospazio e nelle tecnologie spaziali – conferma l’ambizione dell’Irlanda di rafforzare la competitività europea attraverso innovazione e partnership strategiche. Essere qui significa creare e consolidare legami tra i nostri ecosistemi e generare nuove opportunità di collaborazione per il futuro”, commenta Sara Bonomi, Market Advisor per le Tecnolgie Digitali di Enteprise Ireland Milano.

Gli Irish Tech Days intendono quindi valorizzare la complementarità delle due realtà, creando contatti concreti tra aziende, startup, università e istituzioni che operano nei segmenti più avanzati del settore.