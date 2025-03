Fuga di gas in palazzina di seconde case a Bobbio Pellice

Fuga di gas questa sera, mercoledì 5 marzo, in una palazzina di seconde case a Bobbio Pellice. L'odore che cominciava ad espandersi nella tromba delle scale, ha messo in allarme il vicino di un alloggio al secondo piano di una palazzina in zona via Villanova.

L'abitazione era vuota, visto il periodo dell'anno, e al suo interno una bombola stava perdendo gas. Allertati verso le 19, i vigili del fuoco di Luserna San Giovanni e Torre Pellice hanno raggiunto la palazzina e sono riusciti ad accedere all'alloggio vuoto come il resto dello stabile, passando dal balcone e rimuovendo senza romperlo un vetro della porta finestra. La bombola è stata messa in sicurezza e l'intervento si è concluso verso le 21,30.