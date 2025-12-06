Il 14 dicembre a Bosconero laboratori natalizi: creatività, tradizione e magia delle feste

Bosconero si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’arte, della manualità e dell’atmosfera natalizia. Domenica 14 dicembre, presso il Salone “Don Manavello” di Via Villafranca 5, si terrà la “Giornata dei Laboratori Natalizi”, evento aperto sia agli adulti che ai bambini dedicato alla creazione di oggetti unici e perfetti per le festività. I laboratori si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 18:00, suddivisi in tre turni, così da permettere a tutti i partecipanti di scegliere l’orario più comodo e vivere l’esperienza in totale tranquillità. Durante la giornata sarà possibile cimentarsi in diverse attività creative: realizzare uno gnomo da esterno con rami di pino, creare uno svuotatasche in jesmonite, preparare un diffusore per ambienti, produrre candele in cera di soia 100% profuma cassetti, dare vita a folletti e ghirlande decorative, scoprire la tradizione dell’uncinetto, apprendendone le tecniche base e realizzando un portachiavi o un choker artigianale. Ogni partecipante potrà scegliere liberamente il proprio percorso creativo, anche prendendo parte a più di un corso. Per informazioni e dettagli sui costi è possibile contattare Mariarita al numero +39 338 4106173.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 dicembre. Un’occasione quasi unica per immergersi nella magia del Natale, coltivare la creatività e trascorrere momenti speciali all’insegna della condivisione.