Telecamere dentro Askatasuna, Marrone-Montaruli (FdI): "Centro sociale è abitato da antagonisti"

“L'amministrazione comunale di Torino è stata smentita sulla televisione di stato nazionale, che ha potuto documentare come dentro Askatasuna si rifugino ancora parecchi antagonisti, che rivendicano il centro sociale come casa loro". A dirlo la vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli e l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone, dopo la messa in onda ieri sera su Rai3 a FarWest del servizio dedicato al centro sociale.

Le immagini di Rai 3

Le telecamere del programma televisivo mostrano come all'interno siano parcheggiate alcuni bici e uno scooter. Negli scorsi anni l'Asl ed i vigili del fuoco hanno dichiarato l'immobile di proprietà comunale inagibile. Ad inizio novembre hanno preso il via le attività di pulizia e riordino degli spazi interni di Askatasuna.

"Si stracci patto di collaborazione"

Interventi propedeutici all'avvio della ristrutturazione al pianterreno, affinché si possa ripartire anche all'interno con iniziative culturali, sociali, dibattiti,.... Ma per Marrone e Montaruli le immagini trasmesse su Rai 3 testimoniano la presenza all'interno dell''ex centro "sociale degli antagonisti", nonostante il "patto di collaborazione" con la Città prevede che i locali siano vuoti pena l'annullamento dello stesso.

"Si decida finalmente a stracciare il patto di collaborazione già palesemente violato, consentire lo sgombero e interrompere la spirale di violenza antagonista che tiene in ostaggio Torino” concludono i due esponenti di FdI.