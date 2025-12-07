Neonata morta sulla Torino-Aosta, Procura Ivrea: "Ipotesi reato omicidio colposo"

La neonata morta ieri sera in un incidente sull'autostrada Torino-Aosta potrebbe essere deceduta non per l'impatto della caduta, una volta sbalzata fuori dall'auto su cui viaggiava con la mamma.

Travolta dalle auto dopo lo scontro?

Al momento proseguono gli accertamenti sul corpo della piccola, che aveva meno di tre mesi. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che una o più veicoli abbiano travolto la bimba finita fuori dall'abitacolo, probabilmente anche senza accorgersi.

Ma su questo punto la Procuratrice di Ivrea Gabriella Viglione lascia aperte tutte le possibilità, come riporta l'Ansa Piemonte: "Non risulta l'ipotesi che la piccola sia stata travolta e sembra che l'incidente sia stato pressoché autonomo e sia sopraggiunta poi un'altra auto".

Le ipotesi di reato

Per capire cosa sia realmente accaduto bisogna effettuare rilievi su strada e misurazioni, come l'analisi delle immagini delle telecamere. L'ipotesi di reato "potrà essere omicidio colposo, a carico di ignoti o di noti, questo lo vedremo".

Il sinistro si è verificato ieri sera intorno alle 20 in direzione di Aosta, in prossimità di Volpiano. La bambini viaggiava a bordo di una 500X, guidata dalla mamma, quando la loro macchina è stata coinvolta nell'incidente.

Ovetto a bordo

In un primo momento si era ipotizzato che la neonata fosse stata in braccio alla madre, ma oggi è emerso come nella vettura fossero presenti solo la donna e la neonata. L’ovetto risultava regolarmente a bordo.

Madre sotto shock

L'equipe sanitaria ha soccorso anche la mamma, rimasta ferita nel sinistro: la donna, residente a Quincinetto, è stata portata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino visibilmente sotto shock.