Festa di San Nicola alla cascina Torta, una giornata di solidarietà per la comunità ucraina

Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, la cascina Torta di strada del Drosso 249 - sede della struttura gestita dalla cooperativa sociale L’Angolo, che da mesi accoglie una numerosa comunità ucraina - si è trasformata in un luogo di festa, incontro e solidarietà. In occasione della ricorrenza di San Nicola, è stata organizzata una giornata speciale dedicata soprattutto ai bambini.

L’evento, promosso da Claudia Conte, ha portato sul palco volti noti dello spettacolo: il cantante Massimo Di Cataldo, l’attore Daniel Mc Vicar, lo storico Clarke di Beautiful, e il duo comico I Tre Mendi, che hanno animato la giornata con esibizioni e momenti di intrattenimento.

Tra le attività più apprezzate, un laboratorio dedicato ai più piccoli che, guidati da un esperto pizzaiolo, hanno potuto imparare a preparare la loro pizza, trasformando la cucina in un momento di gioco, scoperta e condivisione.

A fare da madrina della giornata è stata la showgirl Angela Melillo, che ha portato il suo sostegno alla causa e alla comunità ospitata nella struttura. Molto soddisfatto il consigliere di Circoscrizione 2, Davide Schirru, presente all’iniziativa. “Ringrazio di cuore gli organizzatori, i sostenitori dell’evento e Oleg Chiriac, responsabile della struttura, per aver creato questa importante occasione per incontrare la comunità ucraina presente sul territorio della Circoscrizione e condividere un momento di contaminazione culturale”, ha dichiarato.