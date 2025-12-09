Prosegue l'iter per l'ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido. Gestito da Iren attraverso Trm, brucia 1.600 tonnellate di indifferenziato al giorno, restituendo, in cambio, energia pulita attraverso la rete del teleriscaldamento.

Quarta linea in arrivo

Ora alle attuali tre linee dell'impianto di Torino se ne aggiungerà una quarta, arrivando così in potenza a trattare 240/280 mila tonnellate di rifiuti in più all'anno, che servirà a garantire che il Piemonte non vada in emergenza rifiuti.

Standard di progettazione

Ad intervenire sull'ingrandimento il sindaco Stefano Lo Russo, ai microfoni To Radio, che ha detto: "Siamo nella fase di decisione relativa agli standard di progettazione. Il progetto quindi è in fase di redazione e si andrà a verificare con i territori, come peraltro è capitato quando fu fatto il primo impianto, le diverse questioni per mitigare l'eventuale impatto ambientale".

Consultazione pubblica

L'attività del Gerbido è costantemente monitorata da Arpa Piemonte: negli anni non è mai emerso un peggioramento della qualità dell’aria, né della salute dei residenti. Dal punto di vista del confronto, oltre al coinvolgimento dei sindaci dei Comuni vicino all'impianto nel processo decisionale, il prossimo passo è la consultazione pubblica.