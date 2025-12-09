Pellerina, area cani tra buche e recinzioni rotte: “Servono interventi immediati”

L’area cani della Pellerina, la più vasta di Torino, torna al centro delle polemiche. A sollevare il tema è il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, che ha presentato due atti per chiedere una serie di interventi urgenti sulla grande area di sgambamento del parco Mario Carrara.

Il primo documento riguarda la recinzione perimetrale del lato adiacente al fiume, oggi danneggiata e pericolante. Secondo Morando, la struttura non garantisce più stabilità in caso di urto da parte degli animali e necessita di una sostituzione tempestiva.

La seconda iniziativa punta l’attenzione su altre criticità: illuminazione insufficiente, buche profonde nel terreno e gestione degli sfalci dell’erba. L’area è infatti illuminata solo da una torre faro esterna e defilata, giudicata inadeguata nelle ore serali. A terra si trovano numerose cavità scavate dai cani, alcune anche molto profonde, che rappresentano un rischio per animali e proprietari.

Un ulteriore problema evidenziato riguarda la mancanza di comunicazione sugli sfalci programmati: le lavorazioni avverrebbero senza preavviso né interdizione temporanea dell’area, con l’uso di macchinari rumorosi che possono spaventare i cani e non garantire condizioni ottimali di sicurezza. La richiesta è predisporre avvisi sui cancelli e la chiusura temporanea durante gli interventi di manutenzione.

“Si tratta di interventi semplici ma necessari – sottolinea Morando – per migliorare la fruizione dell’area, tutelare gli animali e garantire sicurezza ai cittadini”.