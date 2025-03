A Torino l'8 marzo mimose e buoni sconti per il taxi

A Torino l'8 marzo per le donne mimose e buoni sconto dai taxisti . Sono questi gli omaggi che sabato i conducenti delle auto bianche consegneranno in piazza di Palazzo di Città alle passanti.

Antigone come simbolo

Come immagine della giornata, che verrà riprodotta sui cofani di alcune vetture dell' associazione Augusta Taxinorum , i taxisti hanno scelto il volto di Antigone. La protagonista della tragedia di Sofocle sfidò leggi ingiuste sacrificando la propria vita per dare una sepoltura al proprio fratello

Un’iniziativa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle discriminazioni e violenze di genere ancora presenti nella società. Per tutta la mattinata quindi in piazza del Municipio verranno offerte alle passanti mimose e buoni sconto omaggio per future corse in taxi, come segno di apprezzamento e solidarietà.