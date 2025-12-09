Brucia un palazzo di 5 piani in via Leini: edificio evacuato e due persone ferite per le ustioni [FOTO]

Mattinata di paura, in via Leini 77 a Torino. Per cause e dinamiche ancora da accertare, il fuoco è divampato all'interno di un edificio di cinque piani. Secondo le prime ricostruzioni, l'origine del rogo sarebbe da collocare all'interno del vano cantine.



Subito è scattato l'allarme e, sul posto, sono arrivate 5 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di 16 unità che hanno spento e confinato l’incendio. Ora gli uomini impegnati stanno procedendo con la messa in sicurezza e l’analisi delle cause dell'incendio.



Il palazzo è stato evacuato completamente, mentre due persone sono state prese in cura dai sanitari per le ustioni riportate. Sul posto sono 4 le ambulanze impegnate: le due persone ustionate sono una donna di 55 anni e un ragazzo di 25, che hanno riportato ferite sul volto e sugli arti. Sono stati trasportati al Giovanni Bosco, poi intubati. Con ogni probabilità saranno poi trasferiti al CTO. Le squadre delle altre ambulanze sul posto stanno invece valutando le condizioni di altre persone che hanno inalato fumo, tra loro anche alcuni bambini. Complessivamente è stato coordinato il trasporto di 14 persone coinvolte: oltre ai due ustionati, altri 9 adulti e 3 minori sono stati presi in cura in codice verde per aver inalato fumo, distribuiti tra Mauriziano, Martini e Gradenigo.