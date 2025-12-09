Auto in fiamme davanti alle popolari, il quartiere svegliato dalle sirene

Attimi di tensione nei giorni scorsi in via Ghedini, dove una Fiat Panda parcheggiata lungo la strada (a due passi dalle case popolari) ha improvvisamente preso fuoco nel cuore della notte. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno rapidamente avvolto il veicolo, costringendo i residenti ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha svegliato diversi abitanti della zona, richiamati in strada dal rumore dell’intervento e dal forte odore di bruciato.

Non si registrano feriti, ma l’auto è andata completamente distrutta. Restano da chiarire le cause dell’incendio: non si esclude nessuna ipotesi, dall’evento accidentale al gesto doloso.



