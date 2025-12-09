 / Cultura e spettacoli

Tutti in fila per la cultura nel ponte dell’Immacolata: migliaia di visitatori nei musei torinesi

Boom di ingressi per il Mauto. 4 mila biglietti staccati al giorno al Museo del Cinema

Successo di pubblico per i musei torinesi in questo ponte dell'Immacolata

Boom di visitatori nel weekend dell’Immacolata nei luoghi della cultura dal 6 all’8 dicembre. 
Alla Reggia di Venaria sono stati 6.600 i visitatori. Ai Musei Reali sono stati emessi 11.762 biglietti.

Alla Fondazione Torino Musei nelle tre giornate sono stati staccati 10.911 biglietti. In particolare alla Gam sono stati 3.079 i visitatori, mentre al Mao 4.790 e a Palazzo Madama 3.042.

Per il Mauto dati in crescita di quasi il doppio: sono stati 4.600, mentre l’anno scorso erano 2.692. Ai visitatori del Mauto si aggiungono i visitatori del Centro Storico Fiat che, negli stessi giorni, sono stati 400.

Sono 12 mila le persone che hanno varcato la soglia della Mole Antonelliana per visitare il Museo Nazionale del Cinema nel weekend lungo dell’Immacolata.

Chiara Gallo

