Banca d'Alba premiata a Milano tra le eccellenze italiane del credito

Nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, prestigiosa sede della Borsa Italiana in Piazza Affari, centro nevralgico dell’economia milanese, Banca d’Alba ha ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza dell’anno – Innovazione e Leadership per il Settore Bancario”.

Al conferimento del premio al vicedirettore generale di Banca d’Alba, Elvio Curti, gli organizzatori de “Le Fonti Awards” hanno esplicitato le ragioni: “Per essere un’Eccellenza nel settore del Credito Cooperativo, leader nel proprio territorio, dove opera con professionalità, qualità e competenza”

L’evento, giunto ormai alla sua 15ª edizione, ha celebrato le aziende italiane risultate eccellenti nel proprio settore sulla base di un sondaggio a risposta aperta condotto e diffuso su circa 10,5 milioni di lettori del quotidiano online https://www.trend-online.com/ e delle riviste web World Excellence e Legal: i risultati sono stati quindi recepiti ed elaborati da un Comitato Scientifico (lefontiawards.it/giuria/) e un Centro Studi specializzato.