Attualità | 13 dicembre 2025, 09:49

A Volpiano bambini e carabinieri addobbano l'albero della Legalità

Protagonisti i piccoli studenti della scuola dell’infanzia “Il Grillo Parlante”

In questa settimana, i bimbi della scuola dell’infanzia “Il Grillo Parlante” hanno fatto visita alla Stazione dei Carabinieri di Volpiano e  addobbato, con palline natalizie da loro realizzate, l’“Albero della Legalità”.

Un’iniziativa nata a seguito dell’incontro tenuto lo scorso giovedì mattina nel salone della scuola insieme ai Carabinieri del 1° Nucleo Elicotteri e al Sindaco della cittadina - Giovanni Panichelli. Ad attenderli, un mago e Babbo Natale, per condividere con i più piccoli momenti di gioco e sensibilizzarli al valore della vicinanza al territorio e promozione della cultura alla legalità.

redazione

