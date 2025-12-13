A Volpiano bambini e carabinieri addobbano l'albero della Legalità

In questa settimana, i bimbi della scuola dell’infanzia “Il Grillo Parlante” hanno fatto visita alla Stazione dei Carabinieri di Volpiano e addobbato, con palline natalizie da loro realizzate, l’“Albero della Legalità”.

Un’iniziativa nata a seguito dell’incontro tenuto lo scorso giovedì mattina nel salone della scuola insieme ai Carabinieri del 1° Nucleo Elicotteri e al Sindaco della cittadina - Giovanni Panichelli. Ad attenderli, un mago e Babbo Natale, per condividere con i più piccoli momenti di gioco e sensibilizzarli al valore della vicinanza al territorio e promozione della cultura alla legalità.