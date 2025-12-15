FILM - "Wake Up Dead Man: Knives Out": terzo capitolo della saga dedicata a Benoit Blanc

TITOLO: Wake Up Dead Man: Knives Out

TITOLO ORIGINALE: Wake Up Dead Man : Knives Out

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Usa

CASA DI DISTRIBUZIONE: Netflix

GENERE: Drammatico, commedia, thriller, giallo

REGIA: Rian Johnson

CAST: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church, Jeffrey Wright, Joseph Gordon-Levitt.

DURATA: 144 minuti

TRAMA

Il famoso investigatore Benoit Blanc fa squadra con un giovane prete zelante per indagare su un crimine perfettamente impossibile avvenuto nella chiesa di una piccola città dal passato oscuro.

RECENSIONE

Rian Johnson, dopo i grandi successi di Cena con delitto e Glass Onion: Knives Out, torna con il terzo capitolo della saga dedicata al suo Hercule Poirot, ovvero il detective Benoit Blanc.

In Wake Up Dead Man - Knives Out l'atmosfera è più cupa e gotica, aiutata in questo dal contesto religioso che influenza tutta la trama. Il contrasto tra teologia e ateismo pervade tutto il film, soprattutto l'atipica coppia investigativa che si viene a formare composta dal giovane prete interpretato da Josh O'Connor e l'investigatore ateo e materialista interpretato da Craig, che insieme dovranno indagare sull'omicidio di Monsignor Jefferson Wicks, interpretato da Josh Brolin.



Il cast scelto da Johnson è un unico proliferare di stelle del cinema. Non troviamo solo Craig, O'Connor e Brolin ma anche attori del calibro di Glenn Close, Kerry Washington, Mila Kunis, Cailee Spaeny, Andrew Scott e Jeremy Renner, che dopo il terribile incidente del quale è rimasto vittima è tornato alla recitazione. Per Rian Johnson gestire un cast così prospero di celebrità non è di certo una novità visto che anche gli altri due precedenti capitoli avevano stelle come Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Edward Norton e Ana de Armas. Questo terzo capitolo mantiene lo stile tagliente che aveva caratterizzato i primi due film, ma decide però di dare più spazio a trame filosofiche che riguardano soprattutto domande che sono una costante nell'esistenza umana, come l'esistenza di Dio.

Come avvenne con Glass Onion: Knives Out anche questo capitolo è stato prodotto da Netflix e distribuito nella sua piattaforma, ma lo si può trovare in alcuni cinema. La speranza è che Rian Johnson non decida di mettere in cantiere un quarto capitolo. I primi tre capitoli riescono perfettamente a intrattenere il pubblico e un quarto capitolo potrebbe sembrare superfluo e forzato. Tre per questo tipo di film commerciali forma un numero perfetto, costituisce un buon compromesso tra qualità artistica e una buona riuscita al botteghino.

Voto : 3,5/5