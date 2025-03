Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 4 marzo, a Cesana Torinese.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Un grosso tir si è ribaltato mentre percorreva la Statale 24 del Monginevro: sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco, con la squadra 91 di Susa e i volontari Oulx, per consentire la messa in sicurezza del mezzo e ripristinare la regolare circolazione per gli altri mezzi.