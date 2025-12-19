Un'eredità scomoda, quella delle Atp Finals. Almeno per quanto riguarda Piazza d'Armi. A segnalare la situazione è un lettore che ha fotografato le condizioni in cui si trova attualmente il prato su cui sorge abitualmente la struttura che ospita il fan villate.
"Mi domando per quale motivo - si chiede - al Grande Evento ATP sia concesso di impattare in questo modo sulla natura (con il rischio di un futuro Fan Village permanente: le Olimpiadi passate e future non hanno insegnato nulla?) e quando lo spazio tornerà ad essere fruibile per la cittadinanza, dato che è recintato".
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca
Attualità
Cronaca | 19 dicembre 2025, 16:25
Quel che resta delle Atp Finals, un lettore ci scrive: "E' giusto che il pratone di Piazza d'Armi venga ridotto così?"
Fango e terra invece dell'era verde nella zona che durante le gare ospita il Fan Village. "E adesso è pure recintato"
Un'eredità scomoda, quella delle Atp Finals. Almeno per quanto riguarda Piazza d'Armi. A segnalare la situazione è un lettore che ha fotografato le condizioni in cui si trova attualmente il prato su cui sorge abitualmente la struttura che ospita il fan villate.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?