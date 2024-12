“Al freddo e senza acqua calda da 15 giorni”. Ma l’Atc smentisce: “Orari decisi dal Comune”

“Da 15 giorni siamo senza riscaldamento e acqua calda, il problema si verifica dalle 22 alle 7”. A protestare sono alcune famiglie del complesso di case Atc di via Villar 36 , interni dall’1 al 6, a Borgo Vittoria. Gli inquilini hanno i termosifoni nuovi (quelli con le valvole) e a dicembre avrebbero riscontrato problemi nella fascia notturna. Così racconta un’inquilina che ha deciso nei giorni scorsi di segnalare il problema.

I palazzi, cinque piani l’uno, si trovano a due passi dal mercato di Borgo Vittoria dove recentemente Atc è intervenuta per installare un defibrillatore. “Sono giorni che proviamo a sollecitare l’Agenzia ma nessuno ci aiuta” così la signora Barbara, residente nel complesso. “Mio marito non può nemmeno lavarsi prima di andare a lavoro. Siamo in inverno, ci serve l’acqua calda”