A Pozzo Strada lo spaccio era un affare di famiglia: in manette madre e figlio

A Pozzo Strada lo spaccio era un affare di famiglia. La Questura di Torino, tramite l’applicazione “You Pol”, ha ricevuto una segnalazione anonima che indicava una possibile cessione di droga da parte di due parenti.

2 alloggi base dello smercio

La base dello smercio erano due appartamenti differenti, all’interno dello stesso condominio nel quartiere della Circoscrizione 3. I poliziotti hanno così effettuato un accurato controllo nello stabile.

Droga e soldi nascosti

All’interno del primo alloggio era presente una donna, che ha detto di convivere con il figlio, in quel momento fuori casa. La perquisizione dell’abitazione ha consentito di recuperare 300 grammi tra hashish e marjuana, vari bilancini, circa 1500 euro in contanti, due cellulari e diverse bustine utilizzate per confezionare la sostanza.

Poco dopo è rincasato il figlio, che ha confermato di vivere con la madre ma è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi. Gli agenti sono così riusciti ad accedere ad un secondo appartamento dello stesso condominio: all’interno sono stati rinvenuti altri 350 grammi di hashish, alcuni bilancini e 1.770€, ritenuti provento di spaccio.

La coppia è stata arrestata e portata presso il carcere “Lorusso – Cutugno” di Torino.