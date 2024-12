Il 2025 di Torino: tornano i Civich a Mirafiori, apre il River Center, via al cantiere di piazza Baldissera

Mercati aperti al pomeriggio, via alla riqualificazione della Manifattura Tabacchi e alla pedonalizzazione di via Roma. Sono questi alcuni dei cantieri ed iniziative che segneranno il 2025 dei torinesi. Oggi a Palazzo Civico si è svolta la tradizionale conferenza stampa, dove l'amministrazione ha fatto il bilancio dell'anno che si sta chiudendo, guardando ovviamente al futuro.

Il city branding

"Vogliamo proseguire - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - nella stagione della trasformazione urbana, dando priorità all'esecuzione dei cantieri, minimizzandone l'impatto. Vogliamo continuare nell'opera di efficientamento della macchina comunale che ha bisogno di avere punti di miglioramento nella gestione operativa delle cose quotidiane, come le manutenzioni".

Una delle novità, che si punta a presentare alle Nitto Atp Finals, è il nuovo city brand: proprio oggi sul sito del Comune è stata pubblicato il bando internazionale per individuare l'agenzia di comunicazione che si occuperà di costruire la nuova immagine del capoluogo. L'investimento complessivo è di 432mila euro per il triennio 2025/2027.

Nuovo comando di Pm a Mirafiori

Ma gli obiettivi dell'amministrazione per i prossimi dodici mesi sono molteplici. Nel 2025, come ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, verrà riaperto un comando di Polizia Municipale a Mirafiori. Al momento non si sa se negli ex uffici di via Morandi. "Stiamo facendo delle valutazioni, ma come raggio sarà in quella zona. Stiamo lavorando per individuare la migliore sede".

Più riscossione delle tasse non pagate

Uno degli altri asset su cui punta l'amministrazione è aumentare la capacità di riscossione. Cartelle della tassa rifiuti, multe stradali, Imu, rette delle mense, occupazioni di suolo pubblico: l'elenco delle tasse non pagate dai torinesi è lungo. "Vogliamo riorganizzare - ha spiegato l'assessore al Bilancio Gabriella Nardelli - l'ufficio tributi, oltre a capire come poter utilizzare al meglio le nuove tecnologie". Nel 2025 sono previste poi nuove assunzioni in Soris.

In parallelo il Comune punta ad aiutare chi fatica ad arrivare a fine mese, in particolare chi abita nelle case popolari. Per scongiurare gli sfratti, come ha spiegato l'assessore Jacopo Rosatelli, verrà istituita una commissione con Atc dove verranno analizzati i casi delle persone in difficoltà. Residenti ad esempio in ritardo nel pagamento delle bollette a cui verranno presentati strumenti, "che esistono già, per evitare l'accumulo di morosità".

Tornei pre-olimpico di volley

Il 2025 si conferma poi l'anno dei grandi eventi, come ha ribadito l'assessore Mimmo Carretta. Ci sarà anche un "torneo pre-olimpico di volley con la nazionale italiana". A gennaio poi partirà in piazza Campanella, come sottolineato dall'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, la sperimentazione di apertura pomeridiana del mercato per uno/due giorni a settimana.

Piazza Baldissera e via Roma

I prossimi 12 mesi saranno poi segnati dai grandi cantieri. "A febbraio - ha spiegato l'assessora alla Viabilità Chiara Foglietta - partirà la pedonalizzazione completa di via Roma, con la ripavimentazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche" su tutto l'asse: previsti 14 mesi di lavori per 12 milioni di euro. Al via anche il cantiere di piazza Baldissera, dove sei semafori prenderanno il posto della rotonda.

Per la vicesindaca Michela Favaro "nel 2025 il focus sarà sul mercato del lavoro". L'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni ha ricordato come in primavera prenderà il via il "cantiere nella Manifattura Tabacchi, con le prime demolizioni". Il prossimo anno "verranno poi messi a terra gli elementi principali del nuovo piano regolatore".

Nuovo River Center