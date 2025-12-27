Incendio al tetto della piscina comunale, in azione sette squadre dei vigili del fuoco

È in corso un importante intervento dei vigili del fuoco presso la piscina comunale di Susa, dove un incendio ha interessato il tetto della struttura. L’allarme è scattato nelle scorse ore, attivando un rapido e massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso.

Sul posto stanno operando complessivamente sette squadre dei vigili del fuoco, tra personale permanente e volontari, provenienti dal comando di Torino e dai distaccamenti del territorio. Le operazioni sono concentrate sull’arginare e contenere le fiamme, evitando che il rogo si estenda alle restanti parti dell’edificio.

Al momento non si registrano persone coinvolte né feriti. L’area è stata messa in sicurezza e le squadre stanno proseguendo con le operazioni di spegnimento e di controllo delle strutture interessate dall’incendio.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione dell’intervento e sull’entità dei danni alla piscina comunale.