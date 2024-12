Parco del Meisino, dopo il ricorso il Comune tira dritto: "Il progetto prosegue"

Non è bastano ai manifestanti che il Comune abbia "ridotto" il numero degli interventi previsti nell'area verde. Nelle scorse settimane il Comune ha annunciato di aver eliminato la costruzione della passerella sopraelevata nell'area umida, oltre ad aver ricollocato le piste da pump track e skill bike in un campo da calcio inutilizzato sulla sponda destra del Po.

Proteste a cui oggi l'assessore Francesco Tresso ha nuovamente replicato in tono distensivo: "Io e Carretta siamo disponibili al dialogo: ovviamente non torniamo indietro". Il collega ai Grandi Eventi ha poi voluto sottolineare: "Nel nostro progetto non c'è un grammo di cemento: quel rudere verrà restituito alla città, con uno sforzo incredibile. Il Meisino va avanti: è una grande opportunità per Torino".