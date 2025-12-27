Natale di paura in un ristorante della collina, un uomo ferisce padre e figlio a coltellate

Il pranzo di Natale degenera in una lite e al ristorante arrivano addirittura i carabinieri. E' successo lo scorso 25 dicembre a Pino Torinese, in collina, dove nel pomeriggio è scoppiata una faida tra avventori del locale. Un diverbio, a quanto pare per futili motivi, che è sfociato in un’aggressione con coltello.

L'aggressione

Un 33enne torinese, già noto alle forze dell’ordine, ha colpito un 38enne di Settimo Torinese e, accidentalmente, il figlio 16enne della vittima, intervenuto per separare i due.

I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. L’uomo, ricoverato in codice rosso, è in prognosi riservata ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha riportato ferite lievi a una mano ed è stato dimesso con 20 giorni di prognosi.

L'arresto

L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri di Pino Torinese e della Sezione Operativa della Compagnia di Chieri, che, grazie a un’indagine tempestiva, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentato omicidio. Dopo l’arresto, il trentatreenne è stato trasferito presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, che sta approfondendo le dinamiche dell’aggressione e le responsabilità dell’uomo.

I provvedimenti a carico del soggetto citato sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.