Valanga a Claviere, terminate le operazioni di soccorso: "Non ci sono feriti"

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, a Claviere, in alta Val Susa, dove si è verificato un distacco nevoso in un tratto fuori pista e in un’area del comprensorio sciistico della Via Lattea . L’allarme è scattato immediatamente e ha fatto convergere sul posto un ampio dispositivo di soccorso per verificare l’eventuale coinvolgimento di alcune persone (che intorno alle 16.45 ha dato esito negativo).

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate dal nucleo volo con l’elicottero Drago, impegnato nelle ricognizioni dall’alto. Le operazioni si sono svolte in coordinamento con il 118, i cani addestrati per il servizio neve, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’Arma dei carabinieri.

Le squadre hanno effettuato la bonifica dell’area interessata dalla valanga, con l’obiettivo di escludere la presenza di escursionisti o sciatori coinvolti dal distacco nevoso.