ONAF, l’anno degli Assaggiatori di formaggio

Negli ultimi mesi l’attenzione dei media internazionali si è concentrata sulla salvaguardia delle produzioni agroalimentari tipiche, minacciate dalla standardizzazione dei gusti e dalle crisi climatiche che colpiscono gli allevamenti in tutta Europa. In questo scenario, il formaggio italiano diventa simbolo di resistenza culturale e di qualità, capace di raccontare territori, comunità e saperi antichi che chiedono di essere tutelati e tramandati.

ONAF apre la campagna di tesseramento 2026 con numeri in crescita, un ricco calendario di iniziative in archivio e il dono speciale del volume “Origini” di Enrico Surra a tutti i soci.

2.705 soci attivi, 42 delegazioni, 63 eventi pubblici

Alla fine del 2025 ONAF conta numeri eccezionali: 2.705 soci attivi, dei quali 483 formati nel corso dell’anno attraverso i percorsi didattici promossi dall’associazione; 42 delegazioni operative, grazie anche alla nascita della nuova delegazione di La Spezia, a conferma di una presenza sempre più capillare nelle aree vocate alla produzione casearia; 63 eventi aperti al pubblico, tra cui 35 degustazioni tematiche e 28 concorsi caseari. Nel 2025 sono stati realizzati 25 corsi tra primo e secondo livello, mentre per la primavera 2026 sono già in programma 20 corsi, di cui 2 in via di pubblicazione, segno di una domanda formativa stabile e qualificata, in risposta a un interesse crescente e dinamico del pubblico.

5 nuove Città del Formaggio nel 2026

Nel 2026 il network delle 43 Città del Formaggio ONAF si arricchirà di cinque nuovi Comuni: Bra, Casalbore, Cremona, L’Aquila e Ragusa, che entreranno a far parte della rete dedicata alla valorizzazione dei territori a forte vocazione lattiero-casearia. Con queste nuove adesioni il progetto rafforza il proprio ruolo di cerniera tra Amministrazioni locali, produttori e mondo degli assaggiatori, creando occasioni di promozione turistica e culturale legate al formaggio.

L’iniziativa di Roma e la proposta di Giornata nazionale

Il 28 marzo 2025, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, ONAF ha promosso a Roma una grande giornata dedicata al formaggio italiano, culminata con il conferimento a Roma Capitale del titolo di “Città del Formaggio – Caput Casei”.

In quell’occasione, per il tramite del senatore Giorgio Salvitti, è stata formalmente presentata al MASAF e al Governo la proposta di istituire la Giornata nazionale del formaggio, con l’obiettivo di celebrare ogni anno il patrimonio caseario italiano, sostenere le filiere DOP e IGP e avvicinare il grande pubblico a una cultura del consumo consapevole; il percorso istituzionale è in corso e ONAF segue da vicino gli sviluppi della pratica, con la prospettiva che la ricorrenza possa essere riconosciuta già dal 2026

Pier Carlo Adami e Roberto Gualtieri

Eventi e concorsi 2025

Nel 2025 ONAF ha animato il calendario caseario nazionale con un fitto programma di eventi formativi e divulgativi nelle diverse delegazioni, tra degustazioni guidate, serate tematiche dedicate ai formaggi di fattoria e incontri sui Presìdi e sulle produzioni d’eccellenza locali.

Momento di grande visibilità internazionale è stata la partecipazione a Cheese 2025 a Bra, dove Casa ONAF in via Rambaudi 17 è diventata per quattro giorni il cuore della cultura casearia italiana, ospitando degustazioni, presentazioni di libri e convegni sulla sostenibilità delle filiere DOP.

Accanto all’attività didattica, ONAF ha proseguito sul fronte dei concorsi caseari, con particolare rilievo per la nuova edizione del concorso internazionale Stupore ed Emozione, e i concorsi nazionali Infiniti Blu, Festival dei Formaggi Piemontesi, All’ombra della Madonnina, Gran Galà Provolone del Monaco Dop, il Festival del Silter Dop

Infine, il 28 novembre, i Maestri Assaggiatori ONAF hanno partecipato come squadra di giuria al prestigioso Concours international de Lyon - Fromages et produits laitiers.

«È stato un grande onore presentare e applicare il metodo di analisi ONAF in manifestazioni di altissimo livello come questa», commenta il presidente Pier Carlo Adami.

Il libro Omaggio ai soci 2026

Per la campagna di tesseramento 2026 tutti i soci ONAF riceveranno in omaggio il libro “Origini” di Enrico Surra, un volume di approfondimento dedicato alla cultura, alla scienza e alla storia dei formaggi italiani DOP e IGP. Il testo offre una lettura sistematica delle tipicità casearie nazionali, analizzate a partire dai disciplinari di produzione, e si pone come strumento di studio e divulgazione per assaggiatori, produttori e appassionati.

Bilancio e prospettive

L’anno 2025 si chiude per ONAF con una base associativa in crescita, un’offerta formativa strutturata e una presenza sempre più riconosciuta nelle principali manifestazioni di settore, dalle rassegne territoriali e nazionali fino ai grandi eventi internazionali.

La proposta di istituire la Giornata nazionale del formaggio, il consolidamento delle Città del Formaggio e il dono del volume “Origini” ai soci testimoniano la volontà dell’associazione di coniugare competenza tecnica, divulgazione culturale e impegno istituzionale, aprendo il 2026 all’insegna di una ulteriore valorizzazione del mondo lattiero-caseario italiano.

Pier Carlo Adami

La dichiarazione del Presidente

«Il 2025 è stato per ONAF un anno di grande intensità e di risultati concreti: i numeri dei soci, dei corsi, degli eventi e dei concorsi ci dicono che il formaggio italiano è sempre più al centro dell’interesse del pubblico e che il lavoro dei nostri assaggiatori, delle delegazioni e dei produttori viene riconosciuto come un presidio di competenza e cultura», dichiara Pietro Carlo Adami, presidente di ONAF, che conclude: «Guardiamo ora al 2026 con entusiasmo e senso di responsabilità. Sarà un anno ricco di iniziative promozionali in tutta Italia, pensate per tutelare e valorizzare il patrimonio caseario nazionale, sostenere le filiere DOP e IGP e rafforzare il legame tra formaggio, territori e comunità locali. Dalla crescita delle Città del Formaggio alla proposta di una Giornata nazionale del formaggio, ONAF intende continuare a essere un punto di riferimento per la difesa della qualità, della biodiversità e dell’identità culturale del nostro Paese.»

ONAF IN NUMERI

42 Delegazioni diffuse in tutta Italia

44 esercizi commerciali in cui batte un cuore ONAF

43 Città del formaggio più altre 5 previste nel 2026

quasi 3.000 associati attivi

36 anni di esperienza nell’organizzare corsi di formazione