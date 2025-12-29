Natale solidale all’ospedale Santa Croce di Moncalieri

Natale è più bello quando si riesce a regalare un sorriso e a condividere momenti di vicinanza. Lo sanno bene all’ospedale Santa Croce di Moncalieri, dove nei giorni che hanno preceduto il 25 dicembre si sono vissute due giornate all’insegna della solidarietà e dell’attenzione verso i più piccoli.

Lunedì 22 dicembre i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria hanno ricevuto una visita davvero speciale: gli operatori del Banco Alimentare e i Bersaglieri di Moncalieri hanno fatto tappa in corsia portando pupazzi, doni e tanta allegria, trasformando per qualche ora l’ospedale in un luogo ancora più accogliente e ricco di calore natalizio.

Il giorno successivo, martedì 23 dicembre, l’atmosfera di festa si è arricchita ulteriormente con l’arrivo di Babbo Natale, che ha consegnato i regali preparati dagli operatori del reparto, regalando ai piccoli pazienti un altro momento di gioia e spensieratezza.

Dall’Asl To5 è arrivato un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative: un gesto semplice, ma capace di fare una grande differenza, soprattutto per chi trascorre le festività lontano da casa.