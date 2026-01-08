Bilancio regionale, 24 milioni per parchi e aree protette

Durante la seduta della Commissione Ambiente, presieduta da Sergio Bartoli, l’assessore ai Parchi e Aree protette Paolo Bongioanni ha illustrato il quadro della programmazione economico-finanziaria per le materie di sua competenza all’interno del Defr e del Bilancio di previsione.

Per il triennio 2026-2028, la programmazione individua due obiettivi prioritari: la mappatura degli elementi che compongono la Rete ecologica regionale e l’assegnazione delle risorse agli Enti di gestione, comprese quelle cofinanziate con fondi europei destinati alla conservazione della biodiversità.

“Il patrimonio ambientale e culturale - ha detto l’assessore - orienta la visione dello sviluppo socio-economico dei territori e la loro gestione attraverso la tutela delle acque, dei suoli, della biodiversità, la riduzione delle marginalità territoriali e la valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche e ambientali”.

A bilancio saranno quindi inseriti per queste materie 23 milioni e 200 mila euro e con un maxi-emendamento verranno aggiunti anche 1 milione e 600 mila euro che saranno impiegati per far fronte al turn over del personale di parchi e aree protette.