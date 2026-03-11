 / Politica

250 firme per la difesa del latte piemontese

La petizione per costituire un Osservatorio è stata consegnata all’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, la consigliera Marina Bordese e a una delegazione dell’associazione ‘Noi siamo voi’, hanno consegnato all’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni le oltre 250 firme raccolte con la petizione per la tutela del prezzo del latte in Piemonte.

“Una richiesta che nasce dalle difficoltà del settore: importazioni dall’estero a prezzi stracciati, squilibri di mercato e sistemi di valutazione della qualità che spesso penalizzano gli allevatori piemontesi. L’obiettivo è quello di istituire un Osservatorio sul prezzo del latte, per conoscere il reale prezzo pagato alla stalla ed evitare che il latte piemontese venga venduto sotto il suo valore. Dietro queste firme c’è il lavoro quotidiano di tante aziende agricole. Ascoltarle è un nostro dovere” è il messaggio di Nicco e Bordese.

