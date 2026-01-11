Volley A1/F: Malual verso la Turchia. L’aspetta il Vakifbank

I media turchi danno già l’affare fatto: Adhu Malual è pronta per spiccare il volo e finire in Turchia, nel Vakifbank. La squadra di Giovanni Guidetti sta dominando la Lega turca e Malual dovrà fare la riserva di Tijana Bošković.

La formazione turca ha bruciato Perugia, che era sulle tracce dell’opposto della Monviso Volley, dopo aver risolto il contratto con Kashauna Williams.

Se l’acquisto di Malual venisse confermato, si aprirebbe un valzer di opposti. La brasiliana Lorenne Teixeira, oggi riserva al Vakifbank, dovrebbe fare il percorso contrario, accasandosi a San Giovanni in Marignano. Una mossa per rinforzarsi ultimamente per la lotta salvezza, dopo l’occasione sprecata ieri con Macerata, con le romagnole che hanno perso al tie-break in casa.

L’addio di Malual apre al ritorno di Malwina Smarzek sotto il Viso, in subordine si parla di Anna Adelusi, ex Cuneo. Mentre bisognerà vedere come si muoverà Perugia, altra squadra in corsa per non retrocedere, per occupare la casella vuota.