Dopo il restauro al parco Colonnetti tornano Neve, Gliz e Aster

Tornano a sorridere al Parco Colonnetti le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici Torino 2006. Neve, Gliz e Aster da venerdì sono nuovamente ospitata dall’area verde di Mirafiori Sud, dopo un accurato intervento di restauro, proprio in tempo per accogliere la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 che oggi pomeriggio transiterà a breve distanza.

Nel parco dal 2006

A vent’anni dalle Olimpiadi di Torino, le mascotte tornano nel parco che le ospita dal 2006. Il restauro è stato curato dalle creatrici delle opere, le sorelle Geninetti, con il contributo di SMAT.

Un intervento promosso nell’ambito del cantiere di realizzazione del collettore fognario, che sta interessando anche l’area del parco Colonnetti e che aveva portato al loro smontaggio alcuni anni