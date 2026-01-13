Meteo gennaio, altro che inverno: arriva l'anticiclone e si torna in autunno

(Adnkronos) - L'inverno vero con freddo e gelo per ora si allontana e sull'Italia arriva un anticiclone con massime fino a 18°C, dicono gli esperti, portando un clima d'autunno.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un deciso aumento delle temperature, sia minime sia massime, in queste ore.

Tutto merito (o demerito, per gli amanti del freddo) dell’anticiclone subtropicale che tornerà a farci visita nelle prossime ore e nei prossimi giorni: dimentichiamoci le forti gelate degli ultimi giorni, dai -7°C in Pianura Padana del lunedì passeremo diffusamente ai +5° di minima anche al Nord, con massime fino a 7-10°C.

In pratica, questa settimana vedrà il ritorno dell’Autunno con molte nubi al Centro-Nord, sole prevalente al Sud con temperature così previste: Nord 5°/10°, Centro 7°/15°, Sud 9°/18°.

Oltre all’aumento termico avremo anche un aumento della nuvolosità che risulterà compatta al Nord e sulle regioni centrali tirreniche: si prevedono locali fenomeni più probabili su Liguria, Alta Toscana e Lombardia, ma si tratterà di deboli ed isolate piogge.

Il vento, che ha soffiato in modo disastroso soprattutto al Sud, tenderà ad attenuarsi e favorirà la formazione di qualche banco di nebbia nei fondovalle: sembrerà Autunno, anche per l’arrivo di una perturbazione mite atlantica nel prossimo weekend.

E il freddo dove andrà? Il gelo rimarrà confinato tra Ucraina e Russia, mentre anche alle alte latitudini scorreranno correnti meno rigide: ad Oslo, ad esempio, passeremo dai -10C° attuali a +2/+3°C!

Per trovare un’altra fase invernale dovremo probabilmente aspettare la fine del mese (25 gennaio) anche se, ovviamente, per queste previsioni a lunga scadenza servono mille conferme: al momento possiamo solo affermare, con certezza, bentornato Autunno!

Martedì 13. Al Nord: molto nuvoloso, piovaschi sulla Liguria. Al Centro: molte nubi, piovaschi in Alta Toscana. Al Sud: nuvoloso in Campania, bello altrove.

Mercoledì 14. Al Nord: molto nuvoloso o coperto, pioviggine in Liguria. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, piovaschi in Alta Toscana. Al Sud: più nuvoloso in Campania, sole altrove.

Giovedì 15. Al Nord: cielo coperto, pioviggine al Nordovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche con piovaschi in Toscana. Al Sud: nuvoloso.

Tendenza: perturbazione al Centro-Nord nel fine settimana.