Tariffe hockey su ghiaccio: arriva l’intesa a Pinerolo

L’incontro di stamattina ha sciolto il nodo delle tariffe per l’hockey su ghiaccio al Palaghiaccio olimpico di Pinerolo: la società Pinerolo Ghiaccio pagherà quanto reclamato dal gestore, Ice Pole, in cambio di maggiori spazi.

Il nodo principale riguarda le partite dei senior: la società hockeistica puntava a pagarle 300 euro, come quelle dei giovani, ma il gestore ha chiesto la tariffa completa di 500 euro. Da settembre a dicembre si è quindi cumulata una cifra attorno ai 5.000 euro, che include anche alcune ore ghiaccio ancora da saldare. Stamattina il Comune ha indetto un incontro in municipio e trovato una mediazione: l’associazione verserà tutti i 10.812,50 euro richiesti da Ice Pole, che includono i servizi di gennaio, in cambio potrà usare degli spazi pubblicitari al Palaghiaccio e il Comune cercherà maggiori spazi per gli spogliatoi.

“È una soluzione che ci vede concordi” commenta da Pinerolo Ghiaccio, ribadendo che in questi mesi sono già stati versati circa 37.500 euro per l’utilizzo dell’impianto. Dal canto suo, il gestore ribadisce: “Quanto richiesto è quanto prevede la delibera comunale. Non abbiamo aumentato le tariffe, ma non possiamo nemmeno fare sconti, a maggior ragione perché abbiamo un piano di rientro con il Comune” sintetizza la presidente Laura Muzzarelli. Ice Pole ha anche chiesto di pagare il corrispettivo mensile in un’unica rata, mentre ha aperto al saldo del ‘debito’ in due rate.

L’intesa però nulla prevede sull’uso dell’impianto: la società hockeistica potrà rivolgersi nuovamente a Torre Pellice per partire senior.