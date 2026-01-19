Coppa d’Africa al Senegal: Barriera e Aurora si tingono di giallo, rosso e verde tra caroselli e bandiere [VIDEO]

Una finale estenuante, novanta minuti più supplementari col fiato sospeso, poi l’urlo liberatorio. Il Senegal vince la Coppa d’Africa battendo 1-0 il Marocco padrone di casa ai tempi supplementari e Torino, a migliaia di chilometri dallo stadio africano, si trasforma per una notte in una piccola Dakar.

Corso Giulio caput mundi

Al triplice fischio finale, i tifosi senegalesi sono usciti di casa e hanno invaso pacificamente le strade di Barriera di Milano e Aurora, dando vita a una festa spontanea e travolgente. Cuore pulsante dei festeggiamenti quel corso Giulio Cesare che pochi giorni fa aveva dato asilo al passaggio in finale del Marocco. Questa volta, invece, striscioni, fischietti, bandiere, clacson e così sono tutti per i Leoni della Teranga.

Festa senza eccessi

Fumogeni colorati hanno acceso la notte torinese, mentre dai balconi qualcuno salutava, qualcun altro riprendeva la scena con il cellulare. Auto incolonnate procedevano a passo d’uomo, finestrini abbassati e musica a tutto volume: un mix di ritmi africani e entusiasmo incontenibile. “È una vittoria storica, dovevamo festeggiare insieme”, racconta un tifoso avvolto nella bandiera del Senegal, tra applausi e pacche sulle spalle.

Una notte diversa dal solito, fatta di colori, suoni e orgoglio sportivo, che ha ricordato ancora una volta come Torino sappia diventare, all’occorrenza, una città davvero internazionale.

Garcea (FI): “Gravi fatti. L’Amministrazione chiarisca"



A denunciare "gravi fatti" è invece Domenico Garcea, Vicecapogruppo di Forza Italia, che ha presentato un’interpellanza. "L'esplosione di un ordigno artigianale in corso Giulio Cesare - racconta Garcea - ha causato danni alle abitazioni, ai vetri delle case e ad alcuni esercizi commerciali, generando paura e forte allarme tra residenti e passanti". "Quanto accaduto - conclude - rappresenta un episodio di estrema gravità che non può essere minimizzato né ignorato. L'amministrazione comunale chiarisca".