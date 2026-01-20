Volley A1/F: La Monviso Volley risorge dall’inferno

Sotto 2 set a 1, la Monviso Volley ha visto l’inferno. Ma le ragazze di Nica, trascinate da una sontuosa Davyskiba (25 punti), sono risorte e hanno conquistato una preziosa vittoria al tie-break, in trasferta, contro l’Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio. La sfida per la salvezza diventa un testa a testa con San Giovanni in Marignano che ha dominato Il Bisonte Firenze e agganciato le monvisine in classifica a 17 punti, in vista dello scontro diretto a Villafranca Piemonte del 1° febbraio.

Primo set

Monviso va avanti 4-8 con Davyskiba. Le bustocche però rosicchiano pian piano il vantaggio e una ricezione errata di Moro su battuta di Parra regala l’11-11. Battista mette giù l’1-2 del 14-12. Poi le bustocche fanno un parziale devastante dal 16-15 al 23-15, ipotecando il set: Battista chiude in pipe per il 24-17.

Secondo set

Sylves domina a muro, con due monster block di fila: 5-7. D’Odorico prima mura e poi attacca ed è +4 (9-13). Ma Battista fa il tris ed è 13-13. Dodson e Šiftar riportano il +2 (13-15). Sylves blocca di nuovo l’attacco lombardo ed è 16-19. Le lombarde reagiscono e Torcolacci stampa in terra il primo tempo del 20-19. Obossa spara in rete il servizio e regala un set ball, annullato da Battista. Ma ce ne vogliono diversi, prima che un errore di Parra consegni il 26-28.

Terzo set

La Monviso riparte forte e va sul 2-5 con Davyskiba, che poi piazza il muro del 3-7. Busto commette un paio di errori ed è 4-9. Eckl mette in crisi la ricezione monvisina e porta le sue compagne sull’8-10. Kindermann si fa murare ed è 9-10. Davyskiba e un errore di Parra riportano il +3 (9-12). Ma le bustocche riprendono subito il filo con Obossa: 12-12. E Parra si riscatta con il +2 (18-16), per poi piazzare il +3 (21-18). Obossa mura Davyskiba: 23-19. Battista chiude con il colpo del 25-22.’

Quarto set

Monvisine avanti 0-4. Parra sbaglia ed è +5 (2-7). La squadra di Nica dilaga e va sul +7 con un errore di Battista (3-10). Le bustocche recuperano punto dopo punto e Parra riporta le sue a -1 (12-13). La Monviso però accelera di nuovo e D’Odorico carica il colpo del 13-17. Le padrone di casa si avvicinano pericolosamente, ma Davyskiba bombarda al servizio, consegnando alle compagne 5 set point. Parra consegna il set al primo, tirando fuori.

Quinto set

Monviso continua sulla scia del parziale precedente e va sullo 0-4. Le bustocche però si fanno sotto 3-4 e un muro di Sylves impedisce il pareggio. Davyskiba si riprende la scena e tira fuori dal cilindro il 7-11. E Dodson chiude 11-15.