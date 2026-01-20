Volley A1/F: la speranza salvezza passa da Busto Arsizio [FOTO]

La sfida di stasera all’E-Work Arena di Busto Arsizio è uno snodo cruciale della stagione della Monviso Volley. Alle ragazze di coach Nica serve una vittoria per non affondare e mettere un piede in A2. Dopo la speranza di fare un punto con Milano, nella gara di esordio di Lena Kindermann, raccontata dalla fotogallery di Christian Bosio, ora è necessario fare risultato.

La situazione di classifica è tutt’altro che confortante, incrociata con il calendario delle monvisine e delle dirette rivali, come San Giovanni in Marignano che il 1° febbraio sarà ospite a Villafranca Piemonte. Ma non solo. I numeri raccontano una realtà ancora più problematica di quella mostrata adesso dalla classifica. Dopo l’esonero di Marchiaro, il nuovo corso Nica ha messo a segno 4 punti in 7 partite, di cui 4 scontri diretti (3 giocati in casa). Una media di 0,57 punti a gara che, proiettata su un’intera stagione, porterebbe a non conseguire nemmeno 15 punti, un numero da ultima in classifica.

La gara di stasera con l’Eurotek Laica Uyba è quindi una prova senza appello. Un’eventuale sconfitta, senza punti, metterebbe le monvisine, oggi a 15 punti, in una situazione quasi disperata. Anche perché San Giovanni in Marignano potrebbe conquistare, nella gara casalinga con Firenze, i punti necessari per il sorpasso in classifica. Attualmente si trova a 14, ma ha complessivamente un calendario molto favorevole.