Di corsa contro il cancro: presentata la tredicesima edizione di Just The Woman I Am

Si è svolta nella moderna cornice del ONE, locale torinese immerso nel verde del Parco del Valentino, la conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione di JUST THE WOMAN I AM, che tornerà ad animare Torino nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo 2026.

Dal 2014, JUST THE WOMAN I AM è l’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese, in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino, che attraverso una corsa–camminata non competitiva di 5 chilometri raccoglie fondi a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Un appuntamento ormai simbolo, capace di coinvolgere ogni anno cittadini, associazioni, studenti e sostenitori, tutti accomunati dalla scelta di partecipare e non mancare.

Anche per l’edizione 2026, JUST conferma il suo forte legame con la città. La partenza della corsa–camminata è fissata alle ore 15.30 dal Parco del Valentino; si segnala che è stata spostata rispetto al 2025 e sarà in Viale Mattioli angolo Viale Crivelli (lato corso Marconi), arrivo nella storica piazza Castello, cuore pulsante di Torino. Dal 6 all’8 marzo 2026 tornerà inoltre il Villaggio della Prevenzione, spazio dedicato alla promozione della salute e alla sensibilizzazione, che rappresenta un’importante occasione di incontro, dialogo e festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, le associazioni no profit, i cittadini e le scuole. La nuova edizione vedrà il Villaggio ospitato nelle centralissime piazza Castello e piazzetta Reale, parte dei Musei Reali di Torino, animando il centro storico e valorizzando luoghi iconici come Palazzo Madama e Palazzo Reale. Il Villaggio della Prevenzione si conferma un vero e proprio evento nell’evento, con stand dedicati alle visite preventive gratuite, al counseling, alla presentazione delle associazioni no profit, oltre a convegni e webinar divulgativi. Il programma completo delle attività sarà disponibile su https://jtwia.org/programma/ . JUST riproporrà il tradizionale Spazio Incontri ospitato anche quest’anno in piazza Castello sotto la caratteristica cupola trasparente (programma su https://jtwia.org/padiglione-incontri/ ). La realizzazione del Villaggio è resa possibile grazie al supporto dell’Università di Torino, del Politecnico di Torino, dell’ASL Città di Torino e dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e delle numerose associazioni che da anni aderiscono e sostengono la manifestazione.

Due invece sono le grandi novità per quest’anno che rafforzano l’impegno sui temi della cura, della prevenzione e della solidarietà. Nasce e si sviluppa Just for Pet, un progetto dedicato a celebrare e sostenere il profondo legame tra esseri umani e animali, un rapporto capace di arricchire la vita di entrambi e di contribuire in modo concreto al benessere psicofisico delle persone. L’iniziativa promuove la relazione uomo-animale come risorsa per la salute e la qualità della vita, con particolare attenzione alla prevenzione e al supporto terapeutico, soprattutto in ambito oncologico.

Accanto a questo progetto, il 2026 segna anche l’arrivo delle Just Virtual Run con appuntamenti a Milano (14 marzo), Roma (21 marzo) e Parigi (11 aprile): occasioni di incontro e condivisione per camminare o correre insieme, rafforzando una community sempre più ampia e internazionale, unita dagli stessi valori di empatia e solidarietà e sostegno alla ricerca, alla cura e alla prevenzione. JUST THE WOMAN I AM si prepara così a tornare nelle strade e nelle piazze di Torino, rinnovando il proprio impegno a favore della ricerca, della prevenzione e della salute, nel segno della partecipazione e della condivisione.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, in qualità di relatori, Riccardo D’Elicio, Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese, Cristina Prandi, Rettrice dell’Università di Torino, Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino, Federico Riboldi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Jacopo Suppo, Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e Domenico Carretta, Assessore allo Sport della Città di Torino. La moderatrice della conferenza è stata la giornalista Tatiana Zarik.

Per l’edizione 2026, Just The Woman I Am rinnova e rafforza il proprio impegno a sostegno della ricerca universitaria, grazie al contributo dei fondi raccolti attraverso la manifestazione. Anche quest’anno con i fondi dell’edizione 2025 oltre alle quattro borse di studio (due destinate a UniTo e due a PoliTo) è stato erogato un assegno di ricerca donato dalla Camera di commercio di Torino e due assegni donati da Stellantis Financial Services e da Tosetti Value.

Cresciuta edizione dopo edizione, JUST continua a evolversi, rafforzando il proprio percorso verso un evento sempre più sostenibile, innovativo ed eco-friendly. Nel tempo ha ampliato e arricchito la propria piattaforma di comunicazione, confermando il tradizionale Spazio Incontri con la suggestiva cupola trasparente in Piazza Castello e consolidando la propria dimensione di evento diffuso e partecipato anche a livello internazionale. Un’evoluzione costante che non ha mai tradito i valori fondanti della manifestazione: prevenzione gratuita, promozione di corretti stili di vita, inclusione e parità di genere. Anche nel 2026, Just The Woman I Am si svolgerà nella prima settimana di marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna.

R101 è nuovamente la radio ufficiale di JUST THE WOMAN I AM 2026, la manifestazione torinese che unisce sport, ricerca, solidarietà e inclusione. Un sodalizio che si rinnova nel segno dei valori condivisi e dell’impegno concreto a favore di una società più equa e partecipativa. Da sempre attenta ai temi della solidarietà e dell’inclusione, R101 conferma il proprio ruolo di media partner, sostenendo iniziative che promuovono il benessere, ricerca e partecipazione attiva. La presenza di R101 rappresenta l’incontro tra informazione, intrattenimento e responsabilità sociale.

Tre appuntamenti arricchiranno la tredicesima edizione: “YOGA FOR JUST” (Sabato 7 marzo dalle 11.30 alle 13.00, Piazza Castello - info su https://jtwia.org/yoga-per-jtwia/ ), “ PILATES FOR JUST ” (Domenica 8 marzo, dalle 11.00 alle 12.30 in Piazza Castello - info su https://jtwia.org/pilatesmotion/ ) e “JUST THE WOMAN I AM ON THE WATER” (Sabato 7 marzo dalle 11.00 alle 13.00 lungo le rive del fiume Po, per il quinto anno consecutivo, appuntamento che porta lo spirito di JUST anche sull’acqua. A Torino, canoisti, canottieri e dragon boat sfileranno lungo le rive del fiume Po).

JUST nel 2025 ha raggiunto il sogno e battuto il record delle precedenti edizioni: oltre 30 mila donazioni a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. La partecipazione all’edizione 2026 avviene tramite una donazione a offerta libera a partire da 20 euro a persona. L’evento può essere vissuto in Presenza, con partenza alle ore 15.30 dal Parco del Valentino, oppure in modalità Virtual, scegliendo liberamente il luogo e il percorso di 5km e condividendo l’esperienza sui social. La modalità Virtual conferma il suo successo anche per questa edizione, offrendo ai singoli iscritti e gruppi JTWIA di tutto il mondo l’opportunità di partecipare attivamente. I team rappresentano da sempre il cuore pulsante della manifestazione: partecipare in gruppo significa sostenere concretamente la ricerca universitaria e vivere più intensamente l’esperienza, con la possibilità di personalizzare il retro della maglietta con un logo a scelta, senza costi aggiuntivi, al raggiungimento di almeno 20 iscritti. Ogni partecipante potrà scegliere la propria modalità di iscrizione (Presenza o Virtual, Singola o Gruppo) sulla pagina dedicata: https://jtwia.org/iscrizioni/ . I kit di iscrizione e le welcome bag potranno essere ricevuti direttamente a casa (con un supplemento di 5 euro per la consegna) oppure ritirati presso i punti distribuiti sul territorio torinese, grazie alla collaborazione con Decathlon Italia.

Per l’edizione 2026 Sistemi e TGV INOUI sono i main sponsor della manifestazione. Caroline Chabrol, Direttrice Generale di SNCF Voyages Italia, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di essere al fianco di Just the Woman I Am, un evento che incarna i valori di SNCF Voyages Italia: inclusione, parità di genere e attenzione a una mobilità sostenibile. Torino è una città con cui abbiamo costruito un rapporto solido e sostenere qui un’iniziativa dedicata a prevenzione e ricerca rafforza il nostro legame con il territorio. Crediamo in un futuro in cui mobilità, accessibilità e benessere collettivo, anche attraverso lo sport, vadano nella stessa direzione: quella di una società più consapevole, equa e responsabile.». Ma tanti sono i partner sostenitori di JTWIA: Poliambulatorio Statuto, King, Decathlon, Battaglio, Novacoop, Gruppo Cidimu, Vanzetti, Amazon, Mc Engineering, Iveco Group, Iveco, Medical Lab, Fiorentini, Humanitas, Iren, FederSanità anci, Drivalia, Fantolino, Yogi Tea, GTT e la stessa R101.

Inoltre agli Istituti Scolastici è dedicato il programma del Villaggio della Prevenzione, che si svolgerà venerdì 6 marzo. Con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Cavallerizza Reale (Aula magna dell’Università di Torino) accoglierà gli studenti delle scuole di Torino e provincia, offrendo loro l’opportunità di vivere l’evento da veri protagonisti. I ragazzi potranno partecipare attivamente agli interventi, confrontandosi con consulenti, esperti e atleti, approfondendo temi legati alla salute, al benessere e alla prevenzione. Inoltre, al termine degli incontri, le associazioni presenti nel Villaggio della Prevenzione, in piazza Castello e piazzetta Reale, metteranno a disposizione degli studenti visite gratuite e attività di divulgazione, rendendo la giornata un momento di apprendimento interattivo e coinvolgente ( https://jtwia.org/scuole/ ). Grazie ai fondi raccolti con l’edizione 2025, Just The Woman I Am ha finanziato tre assegni di ricerca per il Politecnico di Torino su temi legati alla salute, alla qualità della vita e alle trasformazioni sociali e lavorative. La prima borsa di ricerca è stata assegnata a Francesca Zafonte, sotto la supervisione scientifica della professoressa Tania Cerquitelli del Dipartimento di Automatica e Informatica-DAUIN, con un progetto dal titolo “Intelligenza artificiale come fattore di cambiamento del lavoro femminile”, volto ad analizzare l’impatto delle tecnologie di IA sulle dinamiche occupazionali e sulle opportunità professionali delle donne. La seconda borsa di ricerca è stata conferita ad Anna Di Palma, seguita dalla professoressa Giulia Mezzalama del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio-DIST, per il progetto “Salute e Benessere della Comunità Universitaria”, incentrato sulla valutazione e il miglioramento delle condizioni di benessere all’interno del contesto accademico. Il terzo finanziamento riguarda l’assegno di ricerca assegnato a Mariya Shcherbyna, sotto la supervisione della professoressa Alessandra Colombelli del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione-DIGEP, dal titolo WOMEN IN STEM (Win-STEM), finalizzato allo studio delle carriere femminili nelle discipline scientifiche e tecnologiche e alla promozione dell’inclusione di genere nei percorsi STEM. Tre le borse di ricerca dedicate ai postdoc dell’Università di Torino. Per la prima borsa è stato identificato come Responsabile Scientifico il prof. Luca Bertero del Dipartimento di Scienze Mediche con un progetto dal titolo: “Validazione della caratterizzazione molecolare a scopo predittivo su biopsia liquida nel carcinoma mammario metastatico ER+/HER2”. La seconda borsa è dedicata a un progetto dal titolo “Generazione di modelli innovativi per lo studio dell’epilettogenesi nei gliomi IDH mutati” i cui Responsabili Scientifici sono i proff. Ferdinando Di Cunto e Roberta Rudà del Dipartimento di Neuroscienze. Infine al prof. Rocco Sciarrone del Dipartimento Culture, Politica e Società e referente del Polo Universitario Penitenziario, è stato assegnato un progetto dal titolo “La salute delle donne detenute. Una ricerca sulle condizioni di benessere, prevenzione e cura in carcere”. Infine una borsa di ricerca è stata assegnata all’Istituto di Candiolo-IRCCS alla Dott.ssa Diletta Favero sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Anna Sapino con un progetto dal titolo ODEON (Optimization of De-EscalatiON strategies in early breast cancer).

DICHIARAZIONI RELATORI

Ha aperto gli interventi il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio: “sono profondamente emozionato perché il CUS rappresenta oggi una realtà riconosciuta e partecipata da atleti e cittadini in tutta Italia. Da Torino lanciamo un modello simbolico e concreto in cui l’attività fisica e la prevenzione diventano strumenti reali di benessere: lo sport come farmaco a costo zero, accessibile a tutti. Non è scontato poter contare su atenei illuminati e su una buona politica come nel nostro caso, lo sport prova a fare la sua parte, creando condizioni concrete per migliorare la qualità della vita delle persone. Grazie a Just The Woman I Am, il Politecnico di Torino, l’Università di Torino e l’area medica dimostrano come sport, tecnologia e medicina possano lavorare insieme sulla prevenzione, a partire da una pratica motoria sana e corretta. Questo progetto unisce il valore sportivo a quello formativo: avvicina la cittadinanza ad attività che aiutano a stare meglio, a essere più lucidi e consapevoli e quindi più capaci di compiere scelte responsabili. È così che si costruiscono comunità più forti e più coese. Un ringraziamento sentito va ai volontari che renderanno possibile la distribuzione di oltre 30mila buste e a tutta la squadra del CUS, che continua a dare qualità e continuità a una storia lunga 80 anni: una storia che non si improvvisa, ma si costruisce nel tempo. Donare il proprio tempo ai cittadini in difficoltà e agli studenti internazionali significa rafforzare il senso di comunità e contribuire a rendere la città più inclusiva e più solida. La presenza dei Rettori del Politecnico di Torino e dell’Università di Torino, uniti nella volontà di qualificare il sistema universitario che oggi coinvolge oltre 130.000 studenti, rappresenta un segnale importante, così come il sostegno della Regione, che ringraziamo per aver creduto e promosso questo percorso, del Comune di Torino e della Città Metropolitana. Just The Woman I Am ci ricorda che prevenzione, sport e formazione possono camminare insieme”.

"Just The Woman I Am è una manifestazione che incarna valori profondamente condivisi dall’Università di Torino: l’attenzione alla persona, la promozione della salute, l’inclusione e la responsabilità sociale. Partecipare a JTWIA significa ribadire il ruolo dell’Ateneo come attore attivo nel dialogo con il territorio e con la cittadinanza, capace di unire ricerca scientifica, sensibilizzazione e impegno civile. Attraverso iniziative come questa, l’Università rafforza il proprio contributo alla diffusione della cultura della prevenzione e del benessere, con un’attenzione particolare alla salute delle donne, ambito centrale anche per la ricerca universitaria, valorizzando lo sport come strumento di partecipazione, consapevolezza e coesione", dichiara Cristina Prandi, Rettrice dell’Università di Torino.

"Il Politecnico aderisce con convinzione a JTWIA, un’iniziativa ormai consolidata che rappresenta appieno la visione dell’Ateneo e che evidenzia il ruolo dello sport quale crocevia fondamentale tra formazione, innovazione, benessere, attività fisica e prevenzione. Lo sport è infatti centrale nelle linee di sviluppo del Politecnico, integrando competenze scientifiche e alta formazione con un approccio che da un lato mette al centro il benessere fisico e psicologico di tutti i soggetti che appartengono alla nostra comunità – dalla componente studentesca a quella accademica e del personale amministrativo –, dall’altra rende disponibili a tutta la società la ricerca e le nostre competenze tecnologiche", dichiara Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino.

Queste le parole di Federico Riboldi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte: “un sincero ringraziamento al CUS Torino, all'Università e al Politecnico per avere organizzato anche quest'anno Just the woman I am. Sensibilizzare la popolazione su un tema importante come la prevenzione della lotta al cancro è davvero un’iniziativa meritoria che ha tutto il sostegno della Regione Piemonte. Grazie di cuore per il vostro impegno e per la passione con la quale vi dedicate a questa manifestazione che è ormai un appuntamento irrinunciabile. Appuntamento nel fine settimana del 6 e 7 marzo per correre e camminare tutti insieme a favore della prevenzione e della ricerca”.

È stata quindi la volta di Jacopo Suppo, Vicesindaco Città Metropolitana di Torino: “Anche quest'anno la città metropolitana di Torino sostiene Just the Woman I Am. sostiene l'attività della ricerca universitaria per sviluppare forme sempre nuove di lotta al cancro femminile una battaglia che va avanti da anni che nell'ultimo periodo ha visto dei risultati importanti, dei passi in avanti concreti, anche grazie alla mobilitazione non solo del mondo della ricerca del mondo medico ma soprattutto delle tantissime persone che hanno acquisito una consapevolezza sempre maggiore rispetto all'importanza di questo tema. Just the Woman coinvolge non solo le persone che sono state colpite da questo male, ma sensibilizza tutta la popolazione e riesce ogni anno ad aggregare un numero sempre maggiore di cittadini e cittadini che si mobilitano appunto a sostegno della ricerca scientifica e per promuovere un messaggio di solidarietà e di vicinanza alle persone che sono colpite da questo male. Grazie a Just the Woman facciamo ogni anno un passo in avanti verso la sconfitta del tumore e del cancro. È un momento di grande aggregazione e di grande consapevolezza che insieme possiamo davvero fare molto per migliorare la qualità della vita di tutti noi”.

Ha chiuso gli interventi Mimmo Carretta, Assessore allo Sport della Città di Torino: “Just The Woman I Am è diventata negli anni un rito collettivo che trasforma le nostre strade in un palcoscenico di impegno civile e prevenzione. La Città è orgogliosa di farne parte e di sostenere un evento che mette al centro il benessere della persona e il valore della ricerca universitaria, dimostrando come lo sport sia lo strumento più potente per diffondere messaggi fondamentali come la tutela della salute e la parità di genere. Vedere migliaia di persone correre, unite da un obiettivo comune, dal parco del Valentino fino al cuore di piazza Castello, è la testimonianza più bella che una città possa dare”.